Fant et våpen i nærheten av Extra arena på Ranheim

Saken oppdateres.

En renholder ringte politiet da vedkommende fant et våpen liggende i nærheten av Ranheim stadion torsdag morgen. Politiet fikk melding klokka 08.20.

- Det viste seg å være en softgun, men det er ikke så lett å se forskjell på et ekte våpen og et luftvåpen, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt.

Han er glad for at melder tok kontakt, og politiet sendte en patrulje for å undersøke saken.

- Jeg vet ikke hvor våpenet ble funnet, men vi er interessert i å snakke med noen som har vært på biblioteket, sier Gaasvik.

Biblioteket ligger like ved Extra arena, og det er observert personer inne i lokalet som kan være interessante for politiet.

