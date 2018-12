Politiet: Mener Ola falt i vannet ved en ulykke

Melhus-jente klar for tysk storklubb

Saken oppdateres.

Politiet har tirsdag kveld gjennomgått videomateriell som viser at savnede Ola Grønning Bergem (24) havnet i vannet like ved utestedet Fire Fine ved Bakke bru i Trondheim. Ut fra videoen, som er hentet fra et overvåkningskamera på Adressabygget, ser det ut som en ulykke. Det er ikke noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, skriver politiet i en pressemelding.

- Den savnede havner i elva i samme område som vi har funnet mobilen, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Fant mobilen

En politipatrulje fant natt til søndag en mobiltelefon i elva rett utenfor Café Løkka. Det vil si litt lenger nord for Fire Fine. Det ble bekreftet at mobilen tilhørte Grønning Bergem.

Politiadvokat Vegard Tobiassen i Trøndelag politidistrikt understreker at de ikke kan være 100 prosent sikre før savnede er funnet, men at de har god grunn til å tro at det er 24-åringen man ser på videoklippet.

- Ut fra tid og sted og det man vet fra før, så er det stor sannsynlighet for at det er riktig person. Men videoen er ikke tydelig nok til at man kan være 100 prosent sikker før man eventuelt finner ham, sier Tobiassen.

- Ingen ser det

Det er pensjonsselskapet KLP som eier Adressabygget. Olsen og Tobiassen kan ikke si eksakt tidspunkt for ulykken, men det er i det tidsvinduet politiet har gått ut med tidligere.

- Det er ingen som får det med seg, og han er alene når det skjer, sier operasajonsleder Olsen.

Politiet valgte mandag å gå ut med navn og bilde i saken. 24 år gamle Bergem har vært savnet siden natt til søndag. Han ble sist observert ved utestedet Fire Fine ved Bakke bru i Trondheim sentrum. Han var på byen sammen med venner og dro fra utestedet mellom klokken 24.00 og 02.00 har politiet sagt tidligere.

Fortsetter søk

Det er mye som tyder på at 24-åringen har truffet brygga som ligger nedenfor gangveien utenfor Fire Fine, og at han deretter har falt i vannet.



- Vi vet ennå ikke hva som er årsaken til at han havnet i vannet, men det virker som en ulykke, understreker Olsen.

Politiet skriver i pressemeldingen at de fortsetter med etterforskning og avhør av vitner. Pårørende er informert. Det er planlagt søk i morgen.

- Alle søkene som har vært gjort, har vært relevante. Den nye informasjonen vil bli sendt til brannvesenet. Den savnede er ennå ikke funnet, forteller Olsen.

Politiadvokat Tobiassen sier at videre etterforsningsskritt må vurderes etter et stabsmøte i politiet onsdag morgen.

- Vi må samle trådene og forsøke å finne ut hva som skal følges opp. Det er naturlig å fortsette søket, sier han.

