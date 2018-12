Savnede Ola funnet død i Nidelva

- Du mister ei kjempegod venninne, og så skal du glede deg over at du skal bli mamma igjen. Det har vært surrealistisk

Saken oppdateres.

- Det var dykkerne våre som gjorde funn, sier vaktleder Frank Hansen ved Midt-Norge 110-sentral, og legger til at dette skjedde klokken 12.59 fredag ettermiddag.

Personen er identifisert som den savnede Ola Grønning Bergem (24). Han ble funnet i utløpet i Nidelva i Trondheim. Pårørende er varslet.

Vil bli obdusert

- Det vil bli gjennomført en obduksjon, sier etterforskningsleder Therese Raaken Bykvist ved Sentrum politistasjon til Adresseavisen.

Politiet har brukt mye ressusrser, både med tanke på søket og etterforskningen opplyser hun. Politiet har også fått bistand av brannvesenet og Værnes flyklubb.

- Jeg føler vi har brukt det vi har av ressurser for å få saken oppklart. Det er for tidlig å si hva som er dødsårsaken. Vi må avvente til etter obduksjonen, sier Raaken Bykvist.

Brukte to politihunder

Operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt opplyste tidligere fredag at to politihunder - en kriminalsøkshund og en patruljehund - skulle ut i båt sammen med brannvesenet i Dorabassenget.

Tirsdag kveld meldte politiet at de hadde gjennomgått videoopptak som viste at savnede Grønning Bergem (24) havnet i elva like ved utestedet Fire Fine ved Bakke bru i Trondheim. Ut fra videoen, som var hentet fra et overvåkningskamera på Adressabygget, så det ut som en ulykke.

Politiet valgte mandag å gå ut med navn og bilde i saken. 24 år gamle Bergem hadde vært savnet siden natt til søndag. Han ble sist observert ved utestedet Fire Fine ved Bakke bru i Trondheim sentrum. Han var på byen sammen med venner og dro fra utestedet mellom klokken 24.00 og 02.00 har politiet sagt tidligere.

Her kan du se 360 graders bilde fra området hvor savnede skal ha havnet i vannet: