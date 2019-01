Tre biler involvert i ulykke på E6 i Trondheim

Gjennom hele dagen merket sjefen på Sagosen at noe var på gang

Saken oppdateres.

Det ble meldt om saktegående kø etter en trafikkulykke med tre biler involvert på E6 ved Sluppen. Det er ikke meldt om personskade, sier politiet på Twitter.

- Det er tre biler som har vært borti hverandre. Da vi kom til stedet, så var det bare én bil som sto igjen, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

De to andre bilene kunne kjøre vekk for egen hånd. Sjåførene ble enige om å treffes for å skrive skademelding.