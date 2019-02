Vinterbrøyter deler av Ladestien

Det er ikke alltid man trenger streve i timevis for å få til en god rett

Saken oppdateres.

I tillegg har nabolaget på Lade fått oppkjørt skiløype i Korsvika.

Nærhet til havet

Snøen har i lengre tid ligget som et hvitt teppe over byen. Mye snø har normalt betydd dårlige forhold på Ladestien. Men da Miriam Bøttcher nylig fikk behov for lyden av bølgeskvulp og frisk sjøluft, ble hun gledelig overrasket.

- Det er fantastisk. Den har blitt skikkelig fin å gå på, sier hun.

Selv bor hun på Rosenborg, men hun bruker å ta turen til Lade med jevne mellomrom.

- Jeg er så glad i bølgeskvulp. Ladestien er det eneste stedet vi har nærheten til havet på vinterstid, sier hun.

Fra Leangen til Sponhuset

Foreløpig er det strekningen Leangen gård til Sponhuset som er brøytet.

- Vi prøver oss litt frem. Først vurderte vi strekningen Ladekaia til Sponhuset, men vi fikk innspill om at Leangen gård til Sponhuset sikkert var enklere å brøyte. Derfor har vi startet der, sier driftsleder Pål Bjørset i Trondheim bydrift.

Strekningen vil bli brøytet hele vinteren.

- Det er mulig det er mer behov for å strø enn brøyting etter hvert, men vi kommer til å opprettholde tilbudet hele vinteren, sier Bjørset.

Tilpasse stien i sommer

Om de kommer til å utvide strekningen neste vinter er ennå ikke bestemt.

- Vi prøver oss litt frem. Det er mulig vi må tilpasse stien litt i sommer, slik at den blir enklere å brøyte om vinteren, sier driftslederen.

På spørsmål om Bøttcher er fornøyd med valget av strekning, svarer hun

- Det er en perfekt strekning. Samtidig skulle jeg ønske at mer var brøytet, men det er ikke sikkert det er så lett å brøyte enkelte partier.

Første gang på 20 år

Bjørn Øyangen, som driver kafeen Sponhuset i Ringvebukta sammen med sin kone, Nina Rydjord, er glad for at Trondheim bydrift har brøytet.

- Det er første gang på de tjue årene vi har drevet Sponhuset at det har skjedd, sier han.

Det var før helga at stien ble brøytet. Allerede nå ser han flere folk i området.

- Jeg håper jo at de brøyter hele strekningen fra Dora og hit, men dette er en start. Tidligere har det vært en smal stripe av en sti. Nå slipper folk å balansere på det, sier han.

Håper på mer besøk

Serveringsstedet er åpent i helger og i forbindelse med arrangementer. Øyangen sier han håper å se flere besøkende fremover.

- Jeg håper vi vil merke det framover. I sommerhalvåret snakker jo alle om Ladestien, men på vinteren snakker ingen om den. Det pøses ut penger på skispor i bymarka, men det koster lite å kjøre en traktor her. Men det må bli strødd her også, sier han.

Driftsleder Bjørset opplyser at de i Trondheim bydrift hele tiden er på utkikk etter områder som trenger bedre tilrettelegging for aktivitet også på vinteren.

- Vi kommer også til å opprettholde skiløypa i Korsvika, så lenge det er snø, sier han.