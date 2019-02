Trenger fortsatt 200 sengeplasser i Trondheim

Denne dingsen skal gjøre jobben for dykkere i Nordsjøen

Saken oppdateres.

- Vi mangler fortsatt 200 sengeplasser til Isfit-deltakere, sier Tore Sandnes Becker. Han er pressesjef for den internasjonale studentfestivalen. Torsdag åpner festivalen. Men onsdag er den store komme-til-Trondheim-dagen.

Isfit har ennå ikke greid å skaffe tak over hodet til alle, og nå begynner det å haste.

Trenger bare et sted å sove

- Det vi ber om er tak over hodet og et sted å sove, enten det er en seng, madrass eller en sofa. Frokost i tillegg hadde vært supert, sier pressesjefen.

- Isfit ordner lunsj og middag, og de får et busskort. Så det eneste vi trenger er at folk i byen hjelper med et sted å sove.

De 500 deltakerne som er på vei til Trondheim, kommer fra 100 ulike land i hele verden.

