Ti forelegg i Festningsgata

Det er politiet som melder på Twitter at UP har avholdt fartskontroll i Festningsgata, i 40-sonen.

Ti personer ble tatt for å kjøre for fort, og den som holdt høyest hastighet var en bil i 57 kilometer i timen.

Det ble også anmeldelt en fører som kjørte med barn som ikke var sikret i bil og en annen som kjørte uten førerkort.

