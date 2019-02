Elleve personer måtte punge ut - én ble anmeldt

Saken oppdateres.

Den høyeste hastigheten var 87 kilometer i timen i 60-sonen på stedet. Til sammen fikk ni personer forenklet forelegg og én person ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt for fart.

I tillegg fikk to personer forenklet forelegg for brukt av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

#Trondheim: Ila, adferd- og laserkontroll, i 60 sone, høyeste hastighet 87 km/t, 9 FF 1 anmeldelse/førerkort beslag, 2 FF bruk av håndhold mobil under kjøring — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) February 7, 2019

Forelegget for mobilbruk er på 1700 kroner. Fra 1. januar 2019 ble det også innført to prikker på førerkortet for bruk av håndholdt mobiltelefon i kjøretøy.

