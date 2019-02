40 ble evakuert etter brann i boligblokk i Ila

Her går Marlene (21) med 23 kg på ryggen for å oppfylle drømmen

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag opplyste sent lørdag kveld på Twitter om en brann i boligblokk i Ila.

- Brann og politi er på stedet og har startet evakuering av bygningen. Det er snakk om mye røyk fra én av etasjene, opplyste Kirsten Bergstrøm, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt like etter at meldingen kom rundt midnatt.

Ikke lang tid etter første twittermelding kunne politiet opplyse at de hadde funnet den aktuelle leiligheten og at brannen var slukket.

- Vi fikk tidlig kontroll på brannen, og nå jobbes det med å få kontroll på alle som bor på adressen, fortalte vaktleder ved 110-sentralen, Frank Hansen.

Han opplyste videre at de hadde mannskap fra fire brannstasjoner på stedet, og at de hadde god kontroll.

Kom seg ikke ut

- Vi fikk ikke opplyst at det var mye flammer, men det var snakk om mye røyk, sa operasjonsleder Stig Roger Olsen, i Trøndelag politidistrikt.

Han forteller at flere av beboerne i blokka ikke kom seg ut av leilighetene på grunn av mye røyk i gangen.

- Brannvesenet måtte inn i leilighetene og hjelpe en del ut, og til sammen er det 40 personer som er evakuert, fortsatte Olsen.

- Brannen skal ha oppstått i en leilighet i andre etasje i blokka, sa Stein Yttereng, innsatsleder for brann og redningstjenesten på stedet.

Han opplyste videre at det gikk ganske raskt å få slukket brannen, men at det var mye røyk i gangene.

- I slike bygg er det ikke stor fare for spredning, det er heller røyken som er utfordringen.

Han bekreftet rundt klokken 23.30 at hele blokka ble evakuert.

- Nå går vi over hvilke leiligheter som fremdeles er beboelig, sa Yttereng.

To til sykehus

- To personer er sendt til sykehus for helsesjekk. De er ikke alvorlig skadet, sa politiets innsatsleder på stedet, Margrethe Wenseth, til Adresseavisen.

Klokken 00.30 hadde nesten alle de som har vært evakuert fått flytte hjem.

- Beboere i 3-4 leiligheter i etasjen der branntilløpet har vært får ikke flytte hjem. Det er på grunn av at det er såpass sterk røyklukt at det er best at de får være på andre steder i natt, sa Wenseth. Beboerne blir innlosjert på et hotell i byen, og ivaretatt av kommunens kriseberedskap, ifølge Wenseth.

- Vet politiet noe om brannårsak?

- Nei, leiligheten vil bli undersøkt i morgen, sa innsatslederen.