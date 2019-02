Solgte nesten ut eksklusiv vin på én dag

- Lukasjenko har bit for bit satt mediene under sin kontroll

Saken oppdateres.

Det har nemlig ikke gått i mye annet enn viner fra det franske distriktet i løpet av torsdag. Det kan daglig leder ved butikken på Valentinlyst fortelle.

- Vi har solgt rundt 550 flasker vin fra Burgund i dag, og det er vel bortimot alt fra slippet, sier Gaute Skjold.

Store prisforskjeller

Flaskene butikken på Valentinlyst hadde fått inn fra Burgund, eller Bourgogne på fransk, var priset fra rundt 300 og helt opp til 12.500 kroner. Det hadde fått enkelte til å stå i kø i flere dager før vinslippet. Det gir gode tall på en torsdag.

- Det går ekstra mye vin på dager som i dag, og det utgjør selvsagt en stor del av det totale salget.

At vinene skulle selges unna så raskt kom riktignok ikke som noen overraskelse på Skjold.

- Vi vet godt at det er populært. Folk er veldig interesserte i dette området, og populariteten har vokst veldig de siste årene, forteller han.

Spesielt vindistrikt

- Hva er det som gjør denne vinene så populære?

- De kommer fra et begrenset område, et lappeteppe av vinmarker der jordsmonnet og mikroklimaet er unikt. Det gjør at man får store forskjeller og stort mangfold over et lite område, forklarer Skjold videre.

Så mange som over 3000 enkeltprodusenter holder til i det franske distriktet, der det er vindruene Pinot Noir og Chardonnay som for det meste brukes. Årlig produseres det rundt 183 millioner flasker vin i distriktet.

Har sett seg ut viner

Skjold forteller at det er morsomt å jobbe når det kommer slipp av denne typen. Han avslører at han også har sett for seg å smake på noe av den franske importen.

- Vi som jobber her må vente litt, men jeg har noen blinket ut ja, avslutter han.

Kilder: Vinmonopolet, Solera og Wikipedia.