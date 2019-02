Stor vannlekkasje i parkeringshus i Trondheim

Falla må gå på smertestillende under VM i Seefeld

Hvor god husker du 80-tallet? Stor quiz for dem som fortsatt har en Poco Loco-genser i klesskapet

Anmeldt for å ha trukket ned buksa og vist baken til politiet

Dramatisk spurt da to Byåsen-løpere ble nummer to på lagsprinten

- Lukasjenko har bit for bit satt mediene under sin kontroll

VM-medaljen glapp for Mowinckel

Beruset dame i fyllearresten etter at hun sparket politiet

VM-medaljen glapp for Mowinckel

Saken oppdateres.

Årsaken er at vannrør har sprunget lekk, forteller alarmoperatør Gunnar Sundli ved Midt-Norge 110-sentral.

- Det er et tre tommer (7,6 cm, journ.anm.) tykt vannrør som sprunget lekk. Det sto rundt 20 centimeter med vann i kjelleren. Vi har fått ut Trondheim parkering og har en brannenhet på stedet. De jobber med å få pumpet ut vannet og å få stoppet lekkasjen, sa Sundli rundt klokka 12 søndag.

Like etter klokka 12.30 opplyser han at brannvesenet har dratt fra stedet, men at ei pumpe fortsatt står i parkeringshuset og pumper ut vann.

Han vet foreløpig ikke noe om skadeomfang, eller hvor mange biler som står på planet med vannlekkasjen.