13 personer fikk forenklet forelegg. I tillegg fikk én person beslaglagt førerkortet etter å ha kjørt i 146 kilometer i timen i 80-sonen.

