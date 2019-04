Mistet førerkortet etter at UP målte 118 km/t i 80-sonen

Saken oppdateres.

For å miste førerkortet i 80-sonen, må man kjøre i 116 km/t eller raskere. Ettersom kvinnen ble målt i 118 km/t, røyk førerkortet.

Politiet opplyser i en Twitter-melding at kvinnen har blitt politianmeldt, og at hun erkjenner forholdet.

3800 kr i bot

Også i Berkåk var Utrykningspolitiet utstasjonert tirsdag. Der melder UP at de skrev ut fire forenklede forelegg i en fartskontroll i 50-sonen.

Der ble den hurtigste trafikanten målt til 65 km/t, som vil gi sjåføren en bot på 3800 kroner.

- Skulle gjerne vært færre

E14 ved Fremstad var enda et sted UP hadde fartskontroll tirsdag, hvor åtte førere fikk forenklede forelegg. Politibetjent Per Olav Norberg opplyser i en epost at tre politipatruljer deltok i kontrollen.

- Vi skulle gjerne sett at det var færre forelegg, men er veldig fornøyde med at det ikke var noen grove overtredelser og førerkortbeslag, skriver han.

To plasser på E14

E14 ved Hegra var derimot ikke de eneste plassen på E14 som UP holdt kontroll tirsdag. Også ved Stjørdal hadde de rigget seg opp med laser. Der ble tre førere ilagt forenklede forelegg. Den høyeste hastigheten var en trafikant målt i 79 km/t i 60-sonen.