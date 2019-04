Ulykke i Trondheim sentrum - politiet rykket ut

Frp bekrefter at det er kommet et nytt varsel mot Ulf Leirstein

Haiker til Oslo for å fly til New York

Følg KrFs landsmøtetale her

Disse har størst sannynlighet for å dø i «Game of Thrones»

Politidirektoratet: Operativt politi i hele landet skal være bevæpnet under 17. mai-feiringen

I september spiller han på Eric Claptons gitarbonanza i Dallas. Men i kveld skal han spille for bluespublikummet i Trondheim

SAS-streiken koster selskapet opp mot 73 millioner kroner per dag

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag som meldte om ulykken ved Trøndelag teater på Twitter i 14.30-tiden fredag.

- Det er ikke meldt om personskader, men det er redusert fremkommelighet på stedet, skrev politiet.

Operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt opplyser like etter klokken 15.00 at det var to biler som hadde støtt sammen.

- Ingen ble skadd, men det oppsto trafikale problemer som følge av dette. Politiet oppretter ikke sak, ifølge operasjonslederen.

Klokken 15.11 skriver politiet på Twitter at krysset er ryddet og at trafikken går som normalt. De involverte partene skriver skademelding.