Fant menneskefot i vaskeri i Trondheim

Saken oppdateres.

Hendelsen fant sted torsdag ved det store vaskeriet til Nor Tekstil AS i Trondheim, som blant annet vasker for sykehus og helseinstitusjoner i byen, skriver VG.

Ifølge avisen så ble det sendt melding til de ulike institusjonene, og til slutt skjønte Institutt for klinisk og molekylær medisin at foten tilhørte dem.

– Vi er veldig lei oss for det som har skjedd, og jeg skriver nå på en beklagelse og en forklaring til de ansatte på Nor Tekstil, sier instituttleder Torstein Baade Rø til VG.

Foten, som er fra ankel og ned, er balsamert og stammer fra et menneske som har gitt sin kropp til undervisning.

Politiet er koblet til saken, men de har foreløpig ikke funnet at noe straffbart har skjedd.

Nor Tekstil ønsker ikke å uttale seg om kundeforhold.