400 ungdommer samlet i Midtbyen

Saken oppdateres.

Politiet anslår at rundt 400 ungdommer er samlet i Midtbyen i Trondheim for å delta i klimastreiken og demonstrasjonsmarsjen. Trondheim Natur og Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom og Fridays for future står bak fredagens klimaksjon i Trondheim.

- De skal gå opp til Nidarosdomen etter hvert. Så langt har det gått pent og pyntelig for seg, sa operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt klokka 11.40. Politiet vil være til stede så lenge de har kapasitet til det, opplyser operasjonslederen.

Litt før klokka elleve begynte barn og unge å samle seg i Tordenskioldsparken i Trondheim.

- Vi er lei av snakk. Vi vil ha handling, sa Hedwig Thiery Aresvik i Natur og Ungdom til Adresseavisen. Hun står i spissen for fredagens aksjon. Fredagen er valgt ut som global aksjonsdag og unge i hele verden skulker skolen for å delta i klimakasjoner. I Norge blir det aksjoner på over 30 steder fredag.

Klokka 12.18 skrev politiet på Twitter at arrangementet ble avsluttet etter at ungdommene hadde gått i tog.

22. mars streiket 3000 skoleelever i Trondheim. I hele landet deltok 40 000 i klimaaksjoner den dagen.

