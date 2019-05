To anmeldt for ruskjøring i Trondheim

Looking Superb nådde ikke opp i Elitlopps-drama

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som melder dette på Twitter.

Like før klokken 03.00 natt til mandag opplyser operasjonssentralen at en mann i 20-årene blir anmeldt for ruskjøring i Trondheim sentrum.

Vel tre timer senere kommer en ny, lignende melding på Twitter:

- Mann i 30-årene blir anmeldt, mistanke om rus-kjøring i Trondheim, skriver politiet klokken 06.03.

Operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt, opplyser at begge mennene ble stoppet mens de var ute og kjørte.

- De ble deretter innbrakt for at vi skal få tatt de nødvendige blodprøver, sier han.