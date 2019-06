Her sendes Abbasi-familien med fly fra Røros

Her har UP stått tre dager på rad - men resultatet er det samme

Saken oppdateres.

Nylig mottok de fire i familien Abbasi et nytt avslag om opphold i Norge fra Utlendingsnemnda (UNE). Lokalsamfunnet og medelever har vist et stort engasjement for familien Abbasi, som kom til Norge i 2012.

Politiaksjon natt til lørdag

Natt til lørdag ble naboer vitne til at mor og barn ble hentet av politi litt før klokken 05 i leiligheten de var bosatt i på Møllenberg. Eldstegutten Yasin ble hentet på en annen adresse.

- Vi våknet av hyling og roping. Vi er vant til at det passerer ungdommer forbi på natta, men dette var ropene til noen som trengte hjelp. Derfor løp samboeren min ut for å se hva det var, opplyser nabo Berit Lyng, som bor visa vis leiligheten til Abbasi.

Han fikk der beskjed om at det var en pågående politiaksjon.

- Vi så moren bli fraktet ut av leiligheten. Hun hadde hendene på ryggen. Hun skrek og gråt. Jenta og den yngste gutten hadde allerede blitt fraktet inn i en minibuss som sto på stedet, opplyser vitne Berit Lyng.

Åtte til ti politifolk

Lyng forteller at det var fem sivile varebiler på stedet, i tillegg til minibussen.

- Det var mellom åtte til ti politifolk der. De fleste var i sivil. De hadde skjold. Det var trist å se på, sier Lyng, som er mor til en gutt som var venn med en av barna i familien.

Også nabo Linn Gargazy var vitne til den samme hendelsen. Hun mener hun våknet av en jente som ropte om hjelp.

- De holdt på en i en lang stund med å laste bagasje, sier hun.

Fraktet til Røros

Familien ble fraktet til Røros, hvor de ble hentet av et fly som tok av lørdag formiddag klokken 10.49.

Familiens advokat Erik Vatne er nå igang med å skrive en omgjøringbegjæring.

- Det er ikke så mye vi får gjort med asylsaken deres lenger, men hvis norske muligheter vil snu, gir vi de nå muligheten til å gjøre det, sier Einar Vegge i Støttegruppa for Abbasi.

Støttegruppa varsler nå aksjoner utenfor politihuset i Trondheim.

- Skammens dag

Ap-politiker Julie Instad Hole er lørdag formiddag utenfor politihuset i Trondheim og aksjonerer.

- Jeg er så sint at jeg skjelver. Dette er virkeligheten og resultatet av regjeringas kalde og kyniske innvandringspolitikk. Det er så blodig urettferdig. Jeg og lillebroren min skal fortsatt få ha en framtid her i Trondheim, mens Taibeh og brødrene hennes sendes til et land de ikke kjenner i det hele tatt. De er norske og hører hjemme her.

- Dette er det vi har gått i fakkeltog mot, elever fra hele byen har protestert mot og som vi hele tiden har vært livredde for. Det er ikke til å tro. Dette er en skammens dag.

Også stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, reagerer kraftig på det som nå har skjedd.

- Jeg kommer i dag til å sende et brev til partilederne i Venstre og KrF, hvor jeg ber innstendig om at familien må få bli. Det som nå skjer strider i mot det folk oppfatter som greit, sier han.

- Hva vil du si til dem som mener familien har fått prøvd sin sak, både gjennom rettsvesenet, og flere behandlinger i UNE?

- Dette er en svært spesiell sak, og det som skjer nå viser den umenneskelige siden av den innvandringspolitikken som nå føres,sier Haltbrekken, som samtidig minner om at også UNE skrev i sitt avslag at det var sterke menneskelige hensyn i saken.

- Udramatisk pågripelse

Arve Nordtvedt er politistasjonsjef ved sentrum politistasjon i Trondheim bekrefter pågripelsen i Trondheim i dag tidlig.

- Familien ble pågrepet og overlevert til Politiets Utlendingsenhet (PU), som har ansvar for den videre tvangsreturen.

Hvor familien befinner seg nå, har ikke de befinner seg nå, har Nordtvedt ikke informasjon om.

- Vi gjennomførte en pågripelse på bakgrunn av at familien ikke har gyldig oppholdstillatelse. De hadde endelig utreisefrist 16. juni i fjor. De er derfor pågrepet med tanke om tvangsretur, sier han.

Ifølge politistasjonssjefen gikk pågripelsen udramatisk.

- Ingen av de pågrepne ble skadet.

I sitt avslag argumenterer UNE for at det er sterke menneskelige hensyn i saken som taler for å gi oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Likevel velger de å la innvandringsregulerende hensyn få utslagsgivende vekt.

