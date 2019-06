Kallmyr: – Statsråden kan ikke instruere Utlendingsnemnda om å la familien få bli

Saken oppdateres.

– Enkelte representanter har tatt til orde for at familien bør få bli. Det betyr i så fall at vi må gjøre regelendringer. Statsråden har ingen mulighet til å instruere Utlendingsnemnda til å la dem bli. Statsråden kan heller ikke instruere PU for at de skal utsette uttransporteringen. Dette er som følge av lovverket som denne salen har bestemt, sa Kallmyr da han mandag kveld kom til Stortinget for å svare på spørsmål om den mye omtalte utsendelsen av Abbasi-familien.

Justisministeren måtte møte i Stortinget etter at SV-representant Lars Haltbrekken tidligere på dagen ba Stortingets presidentskap om å få stille spørsmål til statsråden om saken ved stortingsmøtets slutt.

Enslige mindreårige

Haltbrekken har reagert på utsendelsen av moren og hennes tre barn på 22, 20 og 16 år, som ble midlertidig stanset på grunn av hennes helsetilstand. Barna befinner seg i Istanbul, mens moren er sendt tilbake til Norge.

Stortingsrepresentanten spurte blant annet justisministeren om utsendelsen er innenfor lovverket om å transportere enslige mindreårige uten omsorgsperson. Til det fikk han følgende svar:

– Slik som Haltbrekken har sitert loven på, så er det mulig for noen under 18 år å bli returnert til sitt hjemland hvis man har kjente familiemedlemmer der. Her er det slik at man er sammen med søsken på 22 og 20 år. Så er det selvsagt slik at politiet foretar en konkret vurdering, som jeg forutsetter at de har gjort, ut fra barnets behov, sier Kallmyr.

Vekker følelser

Saken om Abbasi-familien har engasjert og vekket følelser hos mange, spesielt i Trondheim hvor familien har bodd. Den har blitt løftet opp på politisk nivå, hvor Frp, Venstre, KrF og Ap har varslet at de er villige til å reforhandle asylforliket i Stortinget.

Une Bastholm (MDG) var oppgitt etter at Abbasi var oppe til debatt i Stortinget.

- Dette er en politisk skapt tragedie. Vedtak gjort i panikk midt under flyktningkrisen gjør at vi får slike hjerteløse resultater som vi så denne helga.

Bastholm og MDG trakk seg, i likhet med SV, fra forhandlingene om asylforlik i 2016.

- Vi reagerte blant annet på at de fjernet rimelighetshensynet i retursaker. Da blir lett barnas rettssikkerhet satt til side for innvandringsregulerende tiltak. Det er Abbasi-saken et trist eksempel på.

Bastholm er ikke enig med de som sier at Abbasi-saken får fordelsbehandling fordi den har stor medieoppmerksomhet. - At de har flydd en bevisstløs person fra Røros til Istanbul viser hvor mye prestisje som ligger i saken, sier Bastholm.

Kallmyr understreker at saken vekker følelser, og at han forstår hvorfor. Men overfor stortingsrepresentantene er han tydelig på at å la familien bli, vil kreve en massiv liberalisering av asylreglene. Det vil gjøre at mange andre også vil få bli, uttrykte han.

– Det er behov for mer informasjon i saken før man tar bastante konklusjoner. Det skal vi sørge for, og så skal vi orientere Stortinget, sier Kallmyr.