Vil du forstå Abbasi-saken? Dette er sakene du bør lese

Saken oppdateres.

Domprost i Nidarosdomen, Ragnhild Jepsen, forteller i denne saken om opplevelsene til barna etter det første forsøket på uttransportering i desember 2014. Da tok Jepsen med seg barna til sykehuset, slik at de fikk treffe moren.

- Asylbarn satt på glattcelle i Trondheim

Lærer Vidar Green forteller i denne saken hva som skjedde på formiddagen mandag 15. desember i 2014, da det banket på klassemorsdøra.

Reagerer på behandling av asylgutt (12)

I april i 2016 kom meldingen om at Abbasi-familien hadde vunnet mot staten i Tingretten. Da uttrykte familien stor lettelse. Retten ga familien medhold i at det vil være uforsvarlig å returnere til Afghanistan.

Afghansk barnefamilie fra Trondheim vant mot staten

Staten anket til Borgarting lagmannsrett. Rettssaken ble holdt 24. og 25. august 2017. Denne gang fikk staten medhold i at det ikke var feil å inndra oppholdstillatelsen i 2014.

Retten har vurdert hvorvidt fars forsvinning gjør det sannsynlig at Rezaie er uten et mannlig nettverk i Afghanistan.

- Det føles som om du har kommet opp på en fjelltopp, og detter ned igjen

I november 2017 sa Høyesterett nei til Abbasi-anken, mens saken til den afghanske jenta Farida, og hennes familie, fikk ja til behandling.

Ifølge asyladvokat Arild Humlen har Farida-saken flere likhetstrekk med ankesaken til familien Abassi.

Taibeh: - Jeg er redd for mine brødre, redd for min mor og for min fremtid

Mange engasjerer seg til støtte for Abbasi-familien, både nasjonalt og internasjonalt i november 2017. Amnesty Internasjonal lager en internasjonal kampanje til støtte for Taibeh og Abbasi-familien. De ønsker stans i alle tvangsutsendelser til Afghanistan. Tusenvis av mennesker verden over sender sine protester til Erna Solberg, og fredprisvinner Malala Yousafzai har delt videoen med sine én million Twitter-følgere.

Malala sprer video fra Trondheim

I april 2018 får Adresseavisen innsyn i en intern UD-rapport: - Afghanistan er et av verdens verste land å bo i for kvinner

I rapporten skriver UD om Afghanistan: – Majoriteten, om ikke alle kvinner, opplever en eller flere former for vold i løpet av sin levetid, en levetid som i snitt er på 44 år, rundt 20 år mindre enn verdensgjennomsnittet. Dette skjer samtidig som Norge vil returnere Taibeh til landet.

- Afghanistan er et av verdens verste land å bo i for kvinner

I mars 2019 får Abbasi-familien endelig avslag. UNE mener familien har villedet myndighetene og motsatt seg retur - og dermed misbrukt asylinstituttet. Derfor må de ut av landet. - Norge bryter FNs barnekonvensjon, mener Amnesty, fordi de vil sende ut Ehsan (16).

UNE: - Barnets beste er å få bli i Norge, men andre hensyn veier tyngre