Prinsesse Ingrid Alexandra på pilegrimsferd til Nidarosdomen

Saken oppdateres.

Ved Nidarosdomen ble kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra (15) møtt av kronprinsesse Mette-Marit.

Da hadde prinsessen og kronprinsen tilbakelagt en vandring på drøye fire timer i pilegrimsleden, som ender i det som var det nordligste pilegrimsmålet for kristne gjennom hele middelalderen.

- For å bli kjent

Ved Nidarosdomen ble vandrerne også ønsket velkommen av biskop Helga Haugland Byfuglien, domprost Ragnhild Jepsen og Steinar Bjerkestrand, direktør for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

– Tanken fra kongefamilien var at prinsessen skal få oppleve å gå slik pilegrimene gjorde, se nedover mot Nidaros og ankomme her i dag sammen med familien for å bli kjent med dette helt spesielle kirke- og helligstedet, sier Byfuglien til NRK.

Omvisning

Etter pilegrimsvandringen fikk kronprinsparet og den kommende konfirmanten omvisning i Nidarosdomen.

Til NRK opplyser Byfuglien at omvisningen ville dreie seg om viktige punkt i domkirken som døpefonten, oktogonen og det samiske alteret.

Prinsessen konfirmeres i Slottskapellet lørdag 31. august.