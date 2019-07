Stenger veien før Metallica-konsert

Saken oppdateres.

Metallica-konserten fører nemlig til at aksen Kongsveien-Byåsveien blir stengt for ordinær trafikk fra klokken 14.00 lørdag. Stengingen varer helt til konserten er over og publikum har dratt hjem, litt over midnatt natt til søndag.

Nabovarsel

Beboerne i området fikk i begynnelsen av juli nabovarsel fra arrangøren Trondheim Concerts.

- Når så mange mennesker skal flyttes opp i Granåsen må politiet gå inn med kraftige trafikkreguleringer i området, uttaler Håvard Tømmervold, politioverbetjent ved Sentrum politistasjon i et nabovarsel som er sendt beboerne i Granåsen-området.

I tillegg til aksen Kongsveien-Byåsveien vil også Smistadveien bli stengt.

Ifølge nabovarselet blir stengepunktene ved Stavset, ved trafikkmaskinen på Kolstad og ved Ringvålvegen.

Åpen for busser

Busser fra ATB som frakter publikum til konsert, får kjøre i området. Beboere i området vil også bli sluppet gjennom på enkelte punkter. I tillegg har naboene hatt mulighet for å be om passeringsseddel.

Granåsen vil lørdag kveld bli forvandlet til Norges 15. største by når 39 000 publikummere inntar anlegget for å få med seg det som kan bli sommerens store konsertbegivenhet i Trondheim.

Politiets innsatsleder Roger Mogstad hadde to råd til publikummerne da han ble intervjuet av Adresseavisen:

- Ta shuttlebuss til anlegget, det er det enkleste og mest praktiske for alle! Dessuten, dette er en stor og festlig anledning for mange. Vi takler at publikum har drukket noen øl på området. Men ta ikke vorspielet for langt. Er du overstadig beruset når du ankommer området, så vil du bli nektet adgang.