Bil tok fyr på parkeringsplass

Saken oppdateres.

Det var klokken 06.00 søndag morgen politiet fikk melding om at en bil stod i brann ved Bjørndalen.

- Vi fikk melding fra en som så at det brant i forsetet av en bil. Bilen stod på en parkeringsplass på Okstadøy, og det var ingen i bilen da brannen ble oppdaget, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Både brann og politi rykket ut etter meldingen, og brannvesenet fikk raskt slukket brannen.

- Slik det fremstår nå, er det ikke et naturlig at det begynner å brenne inne i kupeen. Vi vet ikke hva som årsaken til brannen. Men det er kollisjonsskader på bilen, og vi er usikre på om dette er nye eller gamle skader. Om brannen har noe med disse skadene å gjøre, er for tidlig å si, sier Kimo.

Politiet har nå kommet i kontakt med bileier og tar opp forklaring fra vedkommende. Bilen blir tauet inn til tekniske undersøkelser.

