Lastebil med gravemaskin kolliderte med bru

Saken oppdateres.

Det opplyser politiet om i en Twitter-melding. Nødetatene har rykket ut til stedet.

Det skal være snakk om ei bru rett etter Grillstadtunnelen, i retning Stjørdal. E6 er nå stengt i nordgående retning.

Lastebilen er ikke på stedet

-Vi har ingen kontroll på hvor den er. Vi har vitner som har sett lastebilen ta gammelveien inn mot Trondheim igjen, opplyser operasjonsleder Bjørn Handegard i politiet.

Det jobbes nå med å finne ut hvem som har vært på tur. Skadeomfanget på brua er foreløbig ikke kjent, og det er uvisst hvor lang tid det vil ta før veien åpnes igjen.

- Veitrafikksentralen må ta en vurdering av skadene på brua. Vårt fokus nå blir å finne ekvipasjen med gravemaskinen, sier Handegard.

Politiet opplyser om at det kan være glatt på stedet etter formentlig søl av hydraulikkolje.

Undersøker skadeomfanget

På stedet opplyser politibetjent Storhaug om at de nå har startet oppryddingen etter ulykken og at en entreprenør er på stedet for å undersøke skadeomfanget. Det er MESTA som foretar undersøkelsene.

- Veien vil bli åpnet så fort vi har fått en oversikt over hvor store skadene er, sier Storhaug.