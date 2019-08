Nytt kjøremønster i Midtbyen fra lørdag

Katy Perry dømt til å betale 24 millioner kroner for plagiat

Bakgrunnen for de omfattende endringene i kjøremønsteret, er at alle busser som kjører gjennom sentrum, fra 3.august skal kjøre i samme rute i Prinsens gate og Olav Tryggvasons gate via krysset ved Sandgata.





Endringene enstemmig vedtatt av formannskapet

Endringene, som ble enstemmig vedtatt av formannskapet i mars, blir gjort for å bedre fremkommeligheten og reisetiden for bussene gjennom sentrum, inklusive metrobusslinjene M1 og M2.

I tilllegg blir det gjort justeringer av kjøremønsteret i den østlige delen av Olav Tryggvasons gate, mellom Søndre gate og Kjøpmannsgata.

«De nye omleggingene gjør det ikke vanskeligere å komme fram med bil, men noen gamle vaner må justeres», skriver Miljøpakken på sine hjemmesider.





Reduserer biltrafikken for å unngå forsinkelser for bussene

Uten en reduksjon av trafikken i krysset Prinsens gate - Olav Tryggvasons gate - Sandgata, ville det ha oppstått betydelig forsinkelser for bussene.

En annen viktig årsak er at bussene trenger mer plass til å svinge i krysset Prinsens gate/Olav Tryggvasons gate/Sandgata enn i dagens kjøremønster.

«Svingbevegelsene til lokalbuss er noe større enn Metrobussen og det vil ikke være plass til et komplett kjørefelt nord for de to feltene som er foreslått inn i Olav Tryggvasons gate vestover», heter det i en rapport fra rådmannen som ble lagt fram i formannskapet.

I dag kjører samtlige bybusser som ikke skal innom «Trondheim S» via holdeplassene i Munkegata.





23 nye p-plasser i Munkegata

Arealet som blir frigjort fordi det forsvinner bussholdeplasser i Munkegata, skal brukes til 23 parkeringsplasser.

Dette er endringene

Prinsens gate: Stenges for gjennomkjøring nordover (mot Kanalen) for andre enn kollektivtrafikk mellom Dronningens gate (ved Jernia) og krysset Prinsens gate/Olav Tryggvasons gate/Sandgata. Varelevering/renovasjon/kjøring til parkeringshus tillates.

Biltrafikk mot nord/øst i Prinsens gate må kjøre via Dronningens gate (stengt for bil idag) og Munkegata,

- Prinsens gate: Åpen for gjennomkjøring sørover (mot Prinsenkrysset) mellom Olav Tryggvasons gate og Dronningens gate.





- Sandgata: Enveiskjøring vestover (mot Ila). Ikke lenger tillatt med biltrafikk inn i krysset Olav Tryggvasons gate/Prinsens gate/ Sandgata.

- Det nordlige kjørefeltet (mot Kanalen) blir toveis sykkelvei (med fortau).





- Dronningens gate: Enveiskjøring østover fra Prinsens gate til Munkegata.

- Dronningens gate: Enveiskjøring mot vest fra Søndre gate til Munkegata (motsatt av i dag).





- St. Olavs gate: Enveiskjøring i nordlig retning fra Kongens gate til Dronningens gate.

- St. Olavs gate: Eget kollektivfelt for trikken.

- Asylveita: Kjøreretningen snus til sørgående (som en konsekvens av enveiskjøring i Sandgata).

- Olav Tryggvasons gate: Tre kjørefelt istedet for to mellom Kjøpmannsgata og Søndre gate. Gir følgende endringer:

- Nytt venstresvingefelt mellom Krambugata og Søndre gate for trafikk som skal svinge til venstre opp Søndre gate

- Nytt venstresvingefelt fra Krambugata til Kjøpmannsgata for biler som skal svinge til venstre opp Kjøpmannsgata

- Sykkelfeltene fjernet på begge sider av veien

- Ny sone for varelevering ved Olavskvartalet









Slik blir busstrafikken i Midtbyen

Buss

- Metro-, lokal- og regionbusser kjører trase vestover og sørover gjennom krysset Prinsens gate/Sandgata/Olav Tryggvasons gate.

- Mot nord/øst følger metro- og lokalbuss samme rute i motsatt retning, mens regionbusser kjører dagens rute.





Politi skal dirigere trafikken

Politiet kommer til å bistå med dirigering av trafikken i sentrum på lørdag.

- Selv om endringene er tydelig skiltet er vi forberedt på at mange bilister kommer til å følge det nåværende kjøremønsteret, og kjøre mot enveiskjøringen og der det er gjennomkjøring forbudt , sier fungerende seksjonsleder Kurt Austli ved seksjon forebyggende og patruljering ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet planlegger derfor å ha patruljer på strategiske steder, fortrinnsvis der enveiskjøringene begynner, for å veilede bilistene.

- Gir ikke forelegg i første omgang

- Hvor hardt vil dere slå ned på kjøring mot enveiskjøring og gjennomkjøring forbudt?

- Vanligvis gir begge deler bøter, men fordi omleggingen er helt fersk, kommer vi ikke til å dele ut noen forelegg i første omgang, sier Austli.

Politiet skal ha et møte på fredag for å legge de siste detaljene for hvordan de skal bistå i forbindelse med det nye kjøremønsteret.

