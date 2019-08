Trondheim vil kreve 2,2 millioner kroner av Gnist barnehage

Tre timer lang kamp, to strømbrudd og ekstatisk glede

Saken oppdateres.

Derfor vil Trondheim kommune nå kreve barnehagen for 2,2 millioner kroner.

Det skriver Utdanningsnytt.no

- Kommunen varsler i rapporten at de vil kreve over 2,2 millioner kroner tilbakebetalt for det de mener er brudd på barnehageloven, skriver Utdanningsnytt.

For lav bemanning

Ifølge rapporten har Gnist Trøa brukt 1,6 millioner kroner for lite på bemanning. Det utgjør rundt tre årsverk i barnehagen med 116 barn. I tillegg kommer det frem at Gnist konsernet skal ha tatt seg for godt betalt for administrative kostnader.

- Utgiftene til administrasjon ligger langt høyere enn for sammenlignbare private barnehager i Trondheim. Kommunene varsler et krav på over 600 000 kroner, skriver Utdanningsnytt.

Gnist-konsernet har fått frist til 5. september med å komme med merknader til den foreløpige rapporten.

- Vi ser fram til å gi en grundig redegjørelse innen fristen, skriver Børre Andreassen, pressetalsperson for Gnist Barnehager, i en e-post til Utdanningsnytt.

Langvarig strid

I januar i år sendte kommunen et forhåndsvarsel om stenging av barnehagen, på grunn av det de mente var uforsvarlig drift. Kommunens hovedankepunkt mot Gnist Trøa på Heimdal var pedagogisk svikt over lengre tid.

Eieren av Gnist Trøa på Heimdal har fra starten av vært uenig i kommunens vurderinger.

Vedtaket er påklaget, og barnehagen får holde åpent mens klagen blir behandlet.

Også varsel til Montessoribarnehagene

Ifølge Utdanningsnytt har også Montessoribarnehagene Trondheim AS fått varsel om tilbakebetalingskrav etter økonomisk tilsyn.

- Kommunen har beregnet at de har betalt for høy husleie til et selskap i samme konsern. Kravet i den foreløpige tilsynsrapporten er på 322 000 kroner, skriver de.