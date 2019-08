Norske toppolitikere navngis som terrorstøttespillere i tyrkisk rapport

Saken oppdateres.

Den 666 sider lange rapporten er utformet av den regjeringsvennlige tenketanken SETA, skriver ABC Nyheter.

I rapporten blir Lysbakken, Moxnes og en rekke andre politikere karakterisert som støttespillere for Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK). PKK står både på Tyrkias, EUs og USAs terrorliste og grep til våpen i 1984 – først med krav om en egen stat, senere om økt selvstyre.

Jan Bojer Vindheim, bystyrerepresentant for MDG i Trondheim, er både omtalt og avbildet i rapporten.

- Jeg tar det som en ære å bli utnevnt til terrorist av den tyrkiske staten, skriver han på sin Facebook-side.

Også vanlige aksjonister som har uttrykt sympati med den kurdiske saken, blir navngitt i rapporten.

– Jeg får vondt i magen av å lese dette. Er man tyrkisk statsborger, eller har tyrkisk bakgrunn, så kan man glemme å reise til Tyrkia. Det vil være farlig for dem, og de vil risikere både fengsling og tortur, sier Tyrkia-ekspert Nerina Weiss ved forskningsstiftelsen Fafo til ABC Nyheter.

Overlater sikkerhetsvurdering til PST

SV opplyser om at de ikke kjenner til den konkrete rapporten, men sier at det på et generelt grunnlag er problematisk at en tenketank med nære bånd til Erdogan-regimet står bak en rapport som er ment å presse folk til taushet.

– Vi ser med bekymring på situasjonen hvor demokratiet i Tyrkia er truet. Når det gjelder den sikkerhetsmessige vurderingen, så overlater vi den til PST, opplyser partisekretær Audun Herning i en epost til NTB.

I Norge er PST kjent med rapporten, men sier at de foreløpig ikke har konkludert vedrørende eventuelle sikkerhetstiltak.

SVs kommunikasjonssjef Siri Gjørtz nevnes også i rapporten. Hun og Lysbakken var i Tyrkia i 2016 og besøkte fengslede politikere fra det kurdiskvennlige partiet HDP. Det er imidlertid ikke kjent hvorvidt det var nettopp dette besøket som nå er årsaken til at de to nevnes i rapporten.

Vekker oppsikt i Danmark

Også i Danmark har rapporten vekket oppsikt.

Flere danske toppolitikere er nevnt i rapporten, og disse er blitt ringt opp av PET, den danske ekvivalenten av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Det er svært ubehagelig for jeg har ingenting med PKK å gjøre. Den eneste grunnen til at jeg er nevnt er at jeg er kritisk overfor Erdogan, sier Lars Aslan Rasmussen, som er folketingsmedlem for Socialdemokraterne.

– Skremmer Erdogans kritikere

Moxnes var ikke tilgjengelig for en kommentar onsdag formiddag. Seher Aydar, vararepresentant for Moxnes på Stortinget, er også nevnt i rapporten. Hun er selv født i Tyrkia og sier det føles ubehagelig å være nevnt i rapporten.

– I Tyrkia fengsles og knebles opposisjonelle og journalister. Her i Norge kan vi derimot si hva vi mener, og det er dette de forsøker å forhindre. Denne rapporten er laget for å skremme Erdogans kritikere, også utenfor Tyrkia, til stillhet, sier Aydar.

NTB har oversendt flere spørsmål til den tyrkiske ambassaden i Norge, men har ikke fått svar.