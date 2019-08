Beruset mann forstyrret gudstjeneste i Trondheim - politiet måtte rykke ut

Politiet måtte be foreldre om å hente mindreårige på fest

Saken oppdateres.

Klokken 11.56 melder politiet i Trøndelag på Twitter at de har rykket ut til en kirke i Trondheim sentrum etter at en mann i beruset tilstand har forstyrret gudstjenesten.

Operasjonsleder Trond Volden opplyser til Adresseavisen at varselet om mannen kom fra Vår Frue kirke.

Da patruljen ankom stedet like etter klokken 11.00, oppdaget de også at mannen var i besittelse av en sykkel han ikke kunne gjøre rede for, ifølge meldingen på Twitter.

Mannen i 40-årene er innbrakt til politiarresten.