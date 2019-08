Elev-undersøkelse styrker lærerutdanninga ved NTNU

Institutt for læreutdanning ved NTNU i Trondheim får 12 millioner kroner for å gjennomføre undersøkelse blant norske 14-åringer. - Et løft for seksjonen, sier Oddveig Storstad, nasjonal forskningskoordinator i prosjektet.