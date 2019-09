Politiet: - Vi har berget liv. Det var ikke så langt unna

Færre millioner i overskudd for de største eiendomsmeglerne

Saken oppdateres.

- Nødetater rykker ut til melding om person i sjøen ved Skansen. Oppdateres, skrev politiet i Trøndelag på Twitter klokken 11.30.

Klokken 11.40 fulgte de opp med meldingen om at en person var plukket opp av brannbåten.

Operasjonsleder Frank Brevik ved politiets operasjonssentral sier hendelsesforsløpet fortsatt er uklart.

- Det dreier seg om en dame i sjøen. Hun var cirka 100 meter fra land da hun ble plukket opp av brannvesenets båt, sier Brevik.

Kvinnen er nå tatt hånd om av helsepersonell.

Operasjonslederen skryter av innsatsen som Trøndelag brann- og redningstjeneste gjorde.

- De gjør en fantastisk jobb og er en utrolig viktig ressurs for oss alle i Trøndelag, sier han.

- Det viktige her var at vi har berget liv. Det var ikke så langt unna at det gikk galt, sier han.

Brevik understreker at politiet fortsatt ikke vet årsaken til at kvinnen lå i vannet. Han sier politiet vil følge opp saken.