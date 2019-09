Strindheimtunnelen blir nattestengt

Én person pågrepet etter at en bil stakk fra politiet i Trondheim

Stenger Strindheimtunnelen under innspilling av reklamefilm

Saken oppdateres.

20. september stenges Strindheimtunnelen fra klokka 22.00 og til 06.00 neste morgen.

- Grunnen til det er at et lokalt produksjonsselskap har spurt om å få lov til å bruke tunnelen til å spille inn en reklamefilm for trafikksikkerhet. Det har vi sagt ja til, sier Thomas Hauan Lamo, tunnelforvalter i Trøndelag hos Statens vegvesen.

Strindheimtunnelen går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim og er en del av riksveg 706.

Tunnelen stenges for all trafikk i nordgående retning.

Den vil med andre ord være åpen igjen klokken 06 lørdag morgen.