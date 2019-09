Siden 2017 har politiet hatt 794 oppdrag til Jarleveien 10 i Trondheim

Saken oppdateres.

Ansatte ved boenheten Jarleveien 10 for rustjenester i Trondheim kommune har i 2017 og 2018 skrevet 77 avvik, ifølge innsyn gatemagasinet Sorgenfri har fått.

Hele 13 av disse har middels alvorlighetsgrad, mens resterende har lav.

Avvikene omhandler blant annet truende adferd, vold, skadeverk og innbruddsforsøk. I tillegg viser flere av avviksmeldingene helseskadelige boforhold, skriver Sorgenfri.

«Helseskadelig»

«… Leiligheten var sterkt forsøplet med matrester, skitne klær og tusenvis av bananfluer.. Da ut løftet opp et klestykke fikk han et loppebitt. Vi trakk os ut fra leiligheten av hensyn for egen helse. Det er helseskadelig for i.d selv og bo i slike forhold», står det i ett av avvikene som Sorgenfri har fått innsyn i.

Avdelingsleder Tonje Elise Nordgård og enhetsleder Wenche Landbakk ved Jarleveien 10 har svart Sorgenfris hendvendelser på mail. Der skriver de blant annet at det er leietakers plikt å ivareta leiligheten.

Bistår med å bytte bolig

Jarleveien 10 har totalt 44 boenheter og har 23 års aldergrense. Boligkomplekset har til enhver tid Securitas-vakter og kameraovervåkning, skriver Sorgenfri i sin sak om avvikene.

Nordgård og Landbakk skriver videre i tilsvaret at de er bevisst på å iverksette tiltak der de har mulighet.

«Vi bistår også aktivt brukerne med å melde ønske om å bytte bolig, om de opplever at Jarleveien er feil sted å være. Det er HVK (Helse- og velferdskontoret, journ. anm.) som avgjør hvilken bolig den enkelte får tildelt. Er det beboere som ønsker rusbehandling stiller vi opp med en gang», skriver avdelingslederen og enhetslederen i tilsvaret til Sorgenfri.

794 oppdrag for politet

Boligkomplekset er for personer med alvorlig rusavhengighet, og det leies ut 39 leiligheter i bygget.

Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt, bekrefter overfor Sorgenfri at politiet har hatt 794 loggførte oppdrag til Jarleveien 10 siden 2017. Dette omhandler alle typer oppdrag som bistand helse, forvaltningsmessige og ordinære oppdrag.

– Det er ressurskrevende. Det er ikke til å komme fra. Vi har mange oppdrag knyttet til beboere på den adressen og det kreves mange ressurser for å håndtere det, sier Nordtvedt til Sorgenfri.