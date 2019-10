Skansentunnelen ble stengt etter at bil kjørte i veggen

To biler involvert i påkjørsel bakfra i morgenrushet

Saken oppdateres.

Skansentunnelen på Nordre avlastningsvei og riksvei 706 i Trondheim ble stengt klokka 12.43.

Klokken 13.25 melder Statens vegvesen at tunnelen er åpnet igjen.

- En ung kvinne ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Hun befinner seg i ambulansen som har kjørt ut av tunnelen, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt.

- Det er snakk om mindre personskader. Hun var fører av bilen som kjørte inn i tunnelveggen. Bilen ble stående ekkelt til, og tunnelen måtte stenges, sier Brende.

- Vi har overvåkning i tunnelen, og så at det hadde skjedd et trafikkuhell. Da fikk vi raskt stengt av tunnelen og skiltet omkjøring via Sentrum, forklarer trafikkoperatør Ingvild Stabell Bredland i Vegtrafikksentralen.

Politiets patrulje på stedet meldte at trafikken gikk greit forbi på utsiden av tunnelen fram til tunnelen åpnet cirka 13.25.