To personer utsatt for vold på Kolstad

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag opplyser på Twitter mandag klokken 19.40 at de har stanset en fører som kjørte ned Okstadbakken i feil kjøreretning.

Mange ringte inn til politiet for å varsle fra om hendelsen, og like etter kunne politiet melde at føreren er stoppet. Ingen ble skadet under kjøringen, og føreren av bilen i feil kjøreretning har fått førerkortet sitt beslaglagt.