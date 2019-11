Politiet stoppet bil med mistenkelige skilt i Trondheim

Eierne av 30 leiligheter har saksøkt utbygger for mangler ved parkeringskjeller og uteareal

Astrid S åpner opp i ny NRK-serie: - Da jeg var på vei til studio håpet jeg at bilen skulle krasje

Filkk sin revansje mot østlendingene. Nå er serielederen for alvor tilbake på vinnersporet

Kritikkverdig at de brukte Frode Berg

Tenåringene fra Strindheim kan vinne cupfinalen, men proffdrømmen er langt unna for de fleste

Stenger brua for å hindre flere stenginger

Her står metrobussen bom fast på Byåsen

Eierne av 30 leiligheter har saksøkt utbygger for mangler ved parkeringskjeller og uteareal

Kritikkverdig at de brukte Frode Berg

Tenåringene fra Strindheim kan vinne cupfinalen, men proffdrømmen er langt unna for de fleste

Saken oppdateres.

Like etter klokken 07 torsdag morgen stoppet politiet i Trøndelag en bil med mistenkelige skilt. Bilen ble stanset i Trolla i retning Trondheim.

- Vi fikk inn et tips om bilen, og dro for å sjekke det ut. Bilen hadde et registreringsnummer som skulle stått på en annen bil, og føreren blir derfor anmeldt, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund.

Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort.

LES OGSÅ: - Bilistene sier: «Jeg bruker å stoppe hver gang jeg kjører»

LES OGSÅ: UP mener innføring av metrobuss gir høyere fart på Heimdal