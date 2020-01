– Storbyliv var ikke noe for oss, vi trives best på landet

Saken oppdateres.

Politiet advarte onsdag ettermiddag om en syklist i Moholtlia, og rykket ut.

- Flere melder om farlige situasjoner. Politiet rykker ut, skrev politiet på Twitter klokken 14.13.

Klokken 14.26 meldte politiet at de har kommet i kontakt med syklisten, og at vedkommende hadde tatt en snarvei og rotet seg inn på E6 uten at det var hensikten.

- Han merket også at det ikke var så lurt og hadde ikke noe ønske om å gjenta "bragden", skriver politiet.

