Politiet fikk melding om hoiing og skriking mens brannvesenet rykket ut til Møllenberg

Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen klokka 04.43 i natt.

- Vi fikk inn meldinger om hoiing og skriking på stedet, sier operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt.

Da hadde også brannvesenet rykket ut til stedet.

- De var allerede på stedet. Det var en kvinne som hadde løst ut en manuell brannmelder og så forlatt stedet, sier operasjonsleder Brandmo.

Brannvesenet kunne raskt konstatere at det ikke var noen brann på stedet, for så å tilbakestille den manuelle brannmelderen.

Politiet opplyser at det ikke er uvanlig at brannvesenet sender regning ved falske utrykninger - forutsatt at de finner den som har utløst alarmen.

- Kvinnen som skal ha utløst den manuelle brannmelderen, hadde forlatt stedet. Og brannvesenet kom ikke kontakt med vedkommende, opplyser operasjonsleder Brandmo.