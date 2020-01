- Vi må være forberedt på at viruset kan spre seg hit

Vi forventer at politikerne i Trondheim følger opp valgløftene slik at alle barnehager i kommunen får hver sin kokk

- Det er noen som har vært ute og reist som har vært bekymret. Men foreløpig har vi ikke sett noen grunn til å teste noen, sier Gustav Øverli, enhetsleder ved helsevakta i Trondheim kommune.

Viruset som ble påvist i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember, har så langt tatt 106 liv i Kina. Mer enn 4000 mennesker har fått påvist smitte i Fastlands-Kina. Det er også oppdaget smittetilfeller i land som Japan, Thailand, Singapore, Canada, Australia, Frankrike og Tyskland.

Så langt har ikke det fryktede lungeviruset, som også kalles Wuhan-viruset, blitt påvist i Norge, men Folkehelseinstituttet er forberedt på at det kan skje.

Beredskapsmøte

Tirsdag møttes de smittevernansvarlige i Trondheim og Stjørdal kommuner, legevakta og St. Olavs hospital for å vurdere beredskapen hvis viruset skulle spre seg til Norge.

- Vi ønsker å være forberedt hvis det kommer tilfeller til Norge og Trøndelag. Det er viktig at vi er årvåkne, og at vi er enige om hvordan vi løser en slik situasjon. Vi har nå sett på samarbeidsrutinene, sier Eli Sagvik, smittevernoverlege i Trondheim kommune.

Hun sier at coronaviruset ligner på et forkjølelsesvirus, med symptomer som feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Det er symptomer som lett kan forveksles med influensaen som nå er i farta.

- Vi er nå inne i influensasesongen, og regner med at vi får en topp av influensasyke rundt vinterferien. Derfor er det all grunn til at folk skal følge gode hygieneråd. Det innebærer god håndhygiene og god hostehygiene, påpeker Sagvik.

Vil bli isolert

Ved St. Olavs hospital følger de også situasjonen nøye. Smitteoverlege Andreas Radtke sier at de har beredskapsplaner og prosedyrer for å ta imot pasienter som kan være smittet.

- Det kan dukke opp en kineser som er smittet, eller det kan også komme nordmenn som har vært på besøk i Kina og blitt smittet. Vi må være forberedt på at dette viruset kan spre seg hit og at vi kan få syke pasienter, sier Radtke.

St Olav har nå generelle tester for coronaviruset tilgjengelig. I tillegg er laboratoriet i ferd med å utvikle spesifikke tester for viruset. Hvis det viser seg at pasienter er smittet og syke, er prosedyrene klare:

- Da skal de ikke inn i akuttmottaket, men rett på isolasjon, enten på barn infeksjon eller voksen infeksjon. Der vil ansatte bruke utstyr som vi vanligvis bruker når pasienter er isolerte, som en lang frakk over vanlig sykehustøy, hansker og munnbind, opplyser Radtke.

Ber om at de ringer

Både Sagvik og Øverli understreker at folk generelt ikke har grunn til å bekymre seg for at de skal bli smittet av viruset.

- Det er ingen grunn til panikk. Det er umulig å si noe om faren for at viruset skal komme hit. Men så langt er det bare personer som de siste to ukene har oppholdt seg i Wuhan, eller som har hatt kontakt med personer som har fått påvist smitte, som vil bli testet for viruset, sier Øverli.

Folkehelseinstituttet skriver at personer bør kontakte lege hvis de utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder, eller etter nærkontakt med en person som har fått påvist viruset.

Sagvik sier at dette er informasjon som nå vil møte passasjerene på Trondheim lufthavn.

Øverli understreker at en ved mistanke om smitte, skal ringe, og ikke oppsøke legevakta eller legekontoret.

- Vi ønsker ikke at de skal møte opp der hvor det er mange mennesker, sier Øverli.

Kan smitte via mennesker

Kristian Løksa, kommunikasjonssjef i Avinor, sier til Adresseavisen at det per tirsdag formiddag ikke er satt i gang tiltak på deres flyplasser, inkludert Værnes.

- Det er Helsedirektoratet som ber om at tiltak iverksettes på flyplassene. Dette har de ikke gjort til nå, men vi vil gjennomføre tiltakene hvis de kommer, sier Løksa.

Ifølge NTB tror kinesiske myndigheter at lungeviruset kan ha smittet mennesker via et marked der det ble solgt ville dyr. Markedet ble stengt 1. januar. Senere er det blitt bekreftet at viruset kan smitte mellom mennesker.

Ifølge Folkehelseinstituttet finnes det ingen vaksine eller forebyggende medisiner mot viruset.

Utenriksdepartementet fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendig til Hubei-provinsen i Kina.