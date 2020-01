Olav Fykse Tveit ansatt som ny preses

Saken oppdateres.

Preses har sete i Trondheim med kontor i Erkebispegården.

Av de 12 biskopene i bispekollegiet er preses «fremst blant likestilte» (primus inter pares). Preses er leder av Bispemøtet og har i tillegg Nidaros domprosti (Nidaros domkirke og Vår Frue menighet, Bakklandet og Lademoen menighet og Lade menighet) som sitt tilsynsområde.

Preses har Nidarosdomen som domkirke sammen med biskopen i Nidaros.

Hadde viktig del av oppveksten i Trøndelag

- Jeg ser fram til å knytte kontakter igjen til Trøndelag, der jeg hadde en viktig del av min oppvekst, sier Fykse Tveit i en pressemelding fra Kirkerådet.

59-åringen tilbrakte seks år av oppveksten, mens han var mellom åtte og 14 år, i Åfjord.

To av familiens tre barn har også studert i Trondheim.

Olav Fykse Tveit var eneste kandidat som ny preses da Bispemøtet offentliggjorde sin nominasjon 17. oktober i fjor.

Den 59-årige rogalendingen har de siste ti årene vært generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, den største økumeniske organisasjonen i verden som omfatter 350 kirkesamfunn med mer enn 500 millioner kristne i 110 land.

– Kirken må være en tydelig stemme

- Jeg vil gjerne prøve å fylle rollen som preses ved å bidra til at Den norske kirke blir sett og hørt, og at det kommer gode og saklige bidrag fra kirken i det offentlige rom. Kirken må være en tydelig stemme og må være både kritisk og konstruktiv. Kirken er med sitt budskap og som offentlig aktør en del av meningsdannelse og meningsbryting i samfunnet, sier Fykse Tveit.

Kirkens nye preses sier videre at «det er et særlig ansvar å være representativ for hele kirken og samtidig være profilert»

– En biskop skal både lytte til de andre og samle og forene mangfoldet i kirken om vår felles tro. Det kan av og til bety at det er viktigere at man formidler budskapet på en god måte enn å dominere debatten og få det siste ordet, mener 59-åringen.

Bispemøtet: «Fykse Tveit vil bli en meget god leder»

Før Fykse Tveit ble generalsekretær med sete i Genève i Sveits, har han vært sogneprest i Haram i Møre bispedømme, og teologisk konsulent og generalsekretær i Mellomkirkelig råd.

Han har teologisk doktorgrad fra 2002 med avhandlingen «Mutual Accountability as Ecumencial Attitude»

Bispemøtet uttalte da Fykse Tveit ble nominert at han «gjennom sin tjeneste har vunnet stor tillit og gitt betydelige bidrag til kirkens enhet og samhandling på tvers av kontinenter og trosretninger. Bispemøtet er overbevist om at Olav Fykse Tveit vil bli en meget god leder i bispekollegiet og Den norske kirke i en ny tid.»

- Prøver å inkludere bidrag fra alle

Fykse Tveit sier at noe av det han har likt best med lederoppgaven i Kirkenes Verdensråd er at han har «hatt ansvar for å lytte til mange, og prøve å inkludere ulike bidrag fra alle medarbeidere og arbeidslag.»

- Jeg har lært at man får bruk for alt man har lært, og at man skal bruke alt man har lært. Det forutsetter at man som leder også er åpen for å lære mer, sier Fykse Tveit.

- Ønsker å formidle hva troen på Kristus innebærer

Kirkens nye preses sier vider at han «liker å formidle og arbeider engasjert med hvordan evangeliet skal nå bedre ut».

– Ut fra det som er gitt oss i vår tro på den oppstandne Kristus, har vi mye å bidra med. Det er mye som står på spill. Vi har mye å gjøre, sier han.

– Jeg er opptatt av å få gjort noe nyttig og gjerne noe nytt. Jeg er derfor også nokså nysgjerrig, jeg vil gjerne forstå mer for å kunne handle bedre. Jeg ønsker å formidle evangeliets frigjørende kraft, håp og trøst, og hva troen på Kristus innebærer som rettledning for hvordan vi lever sammen som én menneskelig familie i Guds ene skaperverk i dag og i morgen, seer Bispemøtets nye preses.

Se bildene fra presesinnsettelsen

Født i Haugesund

Olav Fykse Tveit er født i Haugesund 24. november 1960 og er oppvokst på Bømlo og i Dale, Åfjord og Gol. Han har tre voksne og gifte barn og fire barnebarn.

