Ungdom klatret på taket av Migosenteret

Søndag ettermiddag fikk politiet melding om at en ungdom befant seg på taket av Migosenteret på Byåsen.

Politiet sendte to patruljer og en drone til stedet.

- Vi hadde en dronepilot på jobb, og drone er et fantastisk verktøy for å få oversikt fra lufta. Med dronen fikk vi oversikt over hele taket, sier Brende.

Det var en gutt tidlig i tenårene som befant seg på taket, mens kamerater av ham stod på bakken.

- Det dreier seg om guttestreker. Men det er skummelt å oppholde seg på tak, det er lett å være uheldig og ramle ned, sier Brende.

Politiet tok en alvorsprat med gutten før de forlot stedet.

- Hvordan hadde han kommet seg opp på taket?

- Det står noen Fretex-containere like ved, og sannsynligvis har han klatret opp på dem og så kommet seg videre opp på taket, sier Brende.

Politiet Ikke noe dramatikk