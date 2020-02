Metrobuss fikk problemer i Okstadbakken

«Valentinsdagen - dagen vi bruker sårt tjente kroner for at vår bedre halvdel skal orke oss ett år til»

Saken oppdateres.

En metrobuss fikk problemer i sørgående retning på E6 i Okstadbakken, skrev politiet i Trøndelag på Twitter fredag kveld.

Den sto ved avkjøringen til Tonstad, står det skrevet videre.

- Det står to busser i krysset for å frakte passasjerer fra den ene bussen til den andre, sa operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt, like etter at meldingen ble publisert.

Han la til at det ikke var dramatikk i forbindelse med problemene.

- Trafikken går fint på stedet. Vi har en patrulje der for å bistå i overleveringen av passasjerer, fortsatte Tiller.