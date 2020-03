Politiet i Trondheim går ut med rusadvarsel

Saken oppdateres.

Muskatnøtt er et vanlig krydder som fins i hylla på dagligvarebutikken, men det har lenge vært et kjent at nøttene også kan brukes som et hallusinerende rusmiddel.

I januar fortalte flere medier at en tenåring fra Troms havnet på sykehus med muskatforgiftning, og torsdag gikk også politiet i Trondheim ut med en advarsel mot det de kaller en ny rustrend.

Kan gi rus i dagesvis

Muskatnøtt kan gi en rus av samme type som man får av LSD, og politiet i Trondheim skriver på Facebook at det blant annet kan gi sterk angst, høyt blodtrykk, rask hjerterytme eller føre til at man blir sløvet eller trøtt

De skriver også at det er særlig farlig hvis man kombinerer det med alkohol, at rusen kan vare i flere dager og at det kan føre til forgiftning.

Jan Erik Mihle leder avsnitt for forebyggende arbeid ved Sentrum politistasjon i Trondheim, og sier at de særlig ønsker å bevisstgjøre foreldrene på at dette er et fenomen blant ungdom.

- Sprer seg på sosiale media

Mihle sier at de så langt ikke har indikasjoner på tilfeller av slik bruk i Trondheim, men at de ønsker å være føre var.

- Dette er et lovlig produkt som ikke er definert som narkotika, og som alle kan kjøpe i butikken. Noen ungdommer er nysgjerrige, og det sprer seg fort på sosiale media at dette er noe de kan prøve, sier Mihle til Adresseavisen.

- Vi går ut med advarselen slik at foreldre kan ta en god prat med ungdommene sine, sier han.

I fjor høst skrev Romsdals Budstikke at en dagligvarebutikk i Midsund i Molde kommune innførte 18-årsgrense for salg av muskatnøtt, etter at de ble kjent med at lokale ungdommer brukte det som rusmiddel.

Jan Erik Mihle ber ikke om noe lignende, men mener at butikkansatte godt kan være oppmerksomme på fenomenet.

- Hvis noen butikker opplever at ungdom kjøper muskatnøtt, og gjerne bare det, så kan de godt være litt på vakt og stille noen spørsmål, sier han.