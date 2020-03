Odin-saken: Politiet vil ha informasjon etter nytt videofunn fra Piren

Her er RBKs korona-grep: Flere arrangementer står i fare

Saken oppdateres.

- Vi har funnet en video som kan være interessant for etterforskningen, sier Hans Vang, som leder etterforskningen av Odin-saken.

- Bilen har stoppet ved en av pallene der Odins treningsklær og sko ble funnet. En person går ut av bilen. Vi ser ikke hva personen gjør, sier Vang.

Seks timer senere

Det var TV2s Åsted Norge som viste videoen først mandag kveld.

Siden januar i fjor har politiet i Trøndelag jobbet med å gjenoprette videoovervåkningsfiler fra Piren i Trondheim. I november i fjor avslørte politiadvokat Vang ved politidistriktet at de hadde fått et gjennombrudd. Etterforskerne hadde funnet tre bittesmå filmsnutter som plasserte savnede Odin André Hagen Jacobsen fra Skaun på Piren i tidsrommet 05.56 til 06.01 søndag 18. november 2018. Inntil da var et overvåkningsbilde fra Fjordgata 46 tatt klokken 05.39 den aktuelle søndagsmorgenen det siste bildesporet etter tenåringen.

Den nye videoen som nå er gjenopprettet, og som du kan se her, er filmet av det siste kameraet som fanget Odin bevegelser på piren - bare seks timer senere.

Tipstelefon

- Politiet ber personen som kjører denne bilen om å melde seg. Hvis andre kan ha informasjon om hvem dette er, vil vi også gjerne ha informasjon om dette, sier Vang.

Har du informasjon til politiet om Odin-saken, kan de kontaktes på tipstelefon: 73 48 94 00.

