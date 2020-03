Må stenge Vår Frue - serverer mat utendørs

- Jeg synes det er hårreisende at folk i karantene oppsøker et kjøpesenter fullt av folk

- Vi tenker at når det er krisetid, så er det viktig å holde fast på noe som er normalt. Vi ønsker å skape stabilitet når alt er så ustabilt, sier Odd Halvor Moen, gateprest i Kirkens bymisjon.

Bålpanner

Lørdag skulle det egentlig være langbord og matservering inne i Vår Frue kirke. Men med koronasituasjonen er det ikke lenger mulig å invitere til store lag. Vår Frue, som til vanlig er døgnåpen, er nå for det meste stengt. Kirken er åpen bare i en og en halv time hver dag, og da er det kun 50 personer som kan være inne samtidig.

Derfor ble det lørdag invitert til matservering utendørs. Moen fyrte opp i to bålpanner, og slik kunne de faste brukerne både få varme seg, og få en kopp med tomatsuppe.

- Vi skal være til stede når folk er i krise, da må vi også være til stede nå. Vi opplevde dette som så fint, at vi har bestemt oss for å fortsette med dette, sier Moen.

Han sier at de ønsker å fortsette med sine faste måltider. Mandag blir det derfor bålvarme og servering av suppe utenfor Vår Frue kirke

- Dette gir oss en god anledning til å møte våre brukere, og følge med på hvordan de har det i en vanskelig tid, sier Moen.

Tenker offensivt

På grunn av de strenge restriksjonene fra helsemyndighetene, er nå mange tilbud til utsatte grupper i Trondheim, stengt. I tillegg tli Vår Frue gjelder dette både Gryta, Hveita dagsenter og Sorgenfri.

- Jeg er bekymret, fordi vi treffer en del grupper som ikke blir ivaretatt andre steder. Derfor prøver vi nå å tenke offensivt når mange andre tenker defensivt. Det er viktig for oss å formidle at vi ikke legger ned vår virksomhet, uttalte Odd Anders With, daglig leder i Kirkens bymisjon til Adresseavisen lørdag.

