- Jeg sov dårlig i natt

Viktig at politikerne setter ned foten for motorveiplanene

- Du tenker mye på ansvaret. Jeg sov fryktelig dårlig i natt, det må jeg innrømme.

Det sa ordfører Rita Ottervik (Ap) da hun og kommunens helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen svarte på spørsmål fra Adresseavisens lesere fredag.

Hun er mest bekymret for tilbudet til de mest sårbare gruppene - og varslet at kommunalt ansatte må regne med å bli brukt til andre oppgaver i tiden framover for å få hjulene til å gå rundt.

- Nå har kommunen gått ut til enhetene og bedt dem om å kartlegge hvilke ressurser vi har, og hvordan de kan omdisponeres til andre viktige oppgaver, sa Ottervik.

Det ble også klart at kommunen har inngått beredskapsavtale med et av byens hoteller ved karantenebehov.

Hvordan kan dere påstå at det er «rimelig bra kontroll» på smitten, når majoriteten av befolkningen med symptomer ikke testes?

Bård Mjøsund

Garåsen: Vi sier ikke at vi har full kontroll, men rimelig kontroll. Bare fem prosent av de 100 til 200 vi tester daglig dem vi tester har korona, noe som har holdt seg stabilt, og så lenge det er rimelig stabile tall, sier vi at vi har rimelig bra kontroll.





Ettersom det nå oppfordres til å ikke reise kollektivt, kan vi regne med at kommunen stenger innkreving av bompenger for dem som fremdeles må møte fysisk på jobb?

Andreas

Ottervik: Helsemyndighetene har advart mot trengsel i kollektivtrafikken. Det er ingen trengsel, da det har regulert seg selv nå. De som har behov for transport, kan bruke bussen trygt. Vi har unntatt parkeringsavgift for helsepersonell på og rundt St.Olavs, som må ha spesielle ordninger.

Kan du dra på hytta i Malvik eller Melhus når du bor i Trondheim? Hvis vi må ha hjelp i helg eller på helligdager er det vel legevakta i Trondheim som evt. skal kontaktes for alle tre kommuner?

Siri

Garåsen: Det har ikke noe med legevakt å gjøre. Det er et pålegg fra staten om at du ikke skal bo på hytter i andre kommuner, og det handler om risikoen for å belaste omsorgstjenestene i andre kommuner hvis man blir syk.

Har kommunen oversikt over tilgjengelig smittevernutstyr, og kan jeg som sykepleier regne med å få det utstyret jeg trenger?

Helene

Garåsen: Akkurat nå har vi tilgjengelig utstyr og tilbud om det, men dette er en av våre største bekymringer framover hvis det blir en voldsom epidemi.

Hvilke muligheter har kommunen til å redusere/slette krav om kommunale avgifter nå?

Roar

Ottervik: Vi har forståelse for at mange er urolig for økonomien. Derfor har vi lagt ut info på kommunenettsiden hvor de med behov kan be om å få utsatt eller delt opp avgiftene. Det er også gått ut melding om at det selvsagt ikke skal tas betalt for stengt barnehage og SFO.

Vil dugnaden med nedstengning og hjemmekontor fortsette til over påske?

Kvinne, 45

Ottervik: Jeg tror ikke vi skal ha håp om at det blir noen åpning før etter påske.





Kan jeg besøke kjæresten, som bor i en annen kommune? Begge er friske!

Ingrida

Garåsen: Her er det ikke noe absolutt svar. Nasjonale myndigheter anbefaler å reise minst mulig, men det er ikke restriksjoner på reising over kommunegrenser.





Er det trygt for gravide å jobbe nå?

Maja

Garåsen: Ja.

Hvorfor stenges ikke alle kjøpesentre? Kun butikker og apotek skulle holdt åpent.

Silje

Ottervik: Så langt er rådene å sørge for at det er god avstand og at hygiene blir hensyntatt. Jeg har selv vært på noen kjøpesenter og sett hvordan det foregår, og får tilbakemeldinger om at det i hovedsak går bra. Vi må ta en ny runde på det hvis veldig mange ikke overholder smittevernreglene.

Jeg bor med besteforeldrene mine på 80 år. Om jeg blir syk, kan de dra på hytta for å holde seg unna meg?

Anette

Garåsen: Det er en dispensasjonsbestemmelse i hytteforbudet. Hvis de skal holde seg unna andre som er syke, mens disse åttiåringene her selv er friske, faller de inn under dispensasjonsreglene slik de er utforma i dag.





Det nærmer seg hjemmepåske. Kan man ta imot familiebesøk fra Østlandet?

Christell

Ottervik: Nå må vi høre på helsevernmyndighetene. Ikke reis, vær i ro, vær mest mulig hjemme og ta påska på balkongen eller i skogen et stykke unna andre. Bruk sunn fornuft og sørg for at man ikke flytter smitte mellom regioner, i alle fall.

Kan kommunegrensen i Trondheim blir stengt hvis ikke viruset stopper å spre seg?

Robert

Garåsen: Hvis situasjonen utvikler seg slik at det anbefales ut fra en fase i epidemien, vil jeg regne med at det kommer en nasjonal retningslinje om det. Da retter vi oss selvsagt etter det.

Er det slik at ansatte med kontorjobber i kommunen nå har hjemmekontor? Flere sier de må være på kontoret selv om de fint kunne ha vært hjemme. Alle statlige kontor har folk på hjemmekontor.

Trond

Ottervik: Hovedregelen er at vi skal legge til rette for hjemmekontor, men så må en del tjenester i en kommune for å holde hjulene i gang, og det betyr at noen må møte på jobb. Personer som har kontorjobber med helsefaglig kompetanse,vil bli bedt om å jobbe i helsetjenestene framover. Også andre ansatte i Trondheim kommune vil bli bedt om å gjøre andre oppgaver etter hvert som dette utvikler seg for å avlaste dem i helstjenestene.