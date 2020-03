Er i karantene etter utenlandsturer, men går likevel på butikken

Koronatiltak for over 310 milliarder kroner

I en pressemelding fra Trondheim kommune fredag går det fram at mange som har vært i utlandet tester positivt på Covid-19 når de kommer hjem.

- Det er mange som har vært i kontakt med andre i ren glede av å ha kommet seg hjem. Det må de ikke gjøre, utdyper helse- og velferdsdirektør, Helge Garåsen overfor Adresseavisen.

Har stort kontaktnett

- Det vi erfarer er at en del som er satt i karantene automatisk på grunn av utenlandsreise, ikke helt forstår rekkevidden av denne karantene og derfor oppsøker butikker og andre steder der de kan komme i kontakt med mennesker, står det i pressemeldingen.

De som nå kommer tilbake fra lange utenlandsopphold ofte er aktive pensjonister og studenter, eller andre som av ulike grunner har vært lenge i utlandet.

Dette er grupper som har et utstrakt kontaktnett og har familier med barn og barnebarn og mulighet til å smitte andre mennesker.

Kan fortsatt spore smitten

- Vi ber derfor at de som kommer hjem fra utenlandsopphold respekterer at de skal være i karantene i 14 dager, og at har de, eller får, luftveissymptomer er kjappe med å ta kontakt med koronatelefonen for råd og veiledning og eventuelt testing, skriver Trondheim kommune.

Garåsen sier det er veldig viktig at dette skjer.

- Seks av de vi påviste smitte hos i går, kom fra Spania. Vi er redd for å komme i en situasjon hvor vi ikke kan spore smitten. Vi har rimelig god kontroll nå, sier han.

Han sier at personer er blitt konfrontert med karantebrudd, tar dette alvorlig.