Branntilløp i trafostasjon førte til strømbrudd i Trondheim

Saken oppdateres.

Meldinger fra adressa.no-tipsere tyder på at store områder av både Tiller og Heimdal skal ha mistet strømmen. Årsaken skal ha vært et branntilløp i en trafostasjon ifølge Tensio.

- Under et vanlig vedlikeholdsoppdrag på Tiller har det blitt branntilløp i en trafostasjon. Brannvesenet kom til stedet og det var mye røyk fra trafostasjonen. Det har gått bra med alle involverte og brannvesenet gjør undersøkelser. sier Ole Marius Ingvaldsen, kommunikasjonsrådgiver i Tensio.

Kommunikasjonsrådriveren sier at årsaken til branntilløpet er foreløpig ukjent.

- Ved et eventuelt branntilløp så er det sensorer som oppdager dette og automatisk kutter strømmen. Det er en automatisk prosess som har skjedd her, sier kommunikasjonsrådgiveren.

2500 var uten strøm

- Det var 2531 kunder som mistet strømmen, men vi fikk koblet noe inn igjen, så det er rundt 1030 skal være uten strøm nå, sier Ingvaldsen

Tensio sier at de har muligheter til å koble om på nettet slik at noen kunder kan få tilbake strømmen, men de tør ikke love hvor lang tid det vil ta.

- Vi har som nevnt greid å koble om slik at det er 1030 som gjenstår, men det er montører på vei for å få se om det går an å koble inn de resterende forhåpentligvis om ikke så lang tid. Vi jobber på spreng for øyeblikket, sier Ingvaldsen til Adresseavisen.

- Kortslutning

Brannmester Jostein Tangen ved Midt-Norge 110-sentral sier at brannvesenet er ferdig på stedet.

- Det var relativt udramatisk. Det var en effektbryter som fikk en lysbue i seg - litt forenklet kan vi si at det har vært en kortslutning i et fordelingsskap og det kom litt røyk fra det. Alt er under kontroll på stedet og vi er ferdig der nå, sier brannmesteren.

Feilen skal ha oppstått klokken 12.18, foreløpig meldes det om at det er antatt utbedret innen klokken 15.30 torsdag.