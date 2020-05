- Jeg skulle gjerne sett at Raja tok mer ansvar og hadde bedre innsikt

Randi er villig til å gå rettens vei for å stanse travdrømmen til 300 millioner kroner

Gikk til retten for å få forlate kjøpesenter - blir værende likevel

Litt værsjuk? Se så mye varmere det så ut i Trondheim for ett år siden

Trondheimsbedriften gjør stor suksess under koronakrisen

Dette kan være både helsebringende og godt for sjelen

To testet positivt på koronaviruset i Trondheim

Bli med på helikoptertur over Trondheim på 17. mai

Måtte ta strømmen for å stanse høylytt musikkstøy

Litt værsjuk? Se så mye varmere det så ut i Trondheim for ett år siden

To testet positivt på koronaviruset i Trondheim

Bli med på helikoptertur over Trondheim på 17. mai

Saken oppdateres.

Selv om det ikke blir noen ordinær 17. mai-feiring i år, har vi er fullspekket program på adressa.no.

- Ettersom vi ikke kan møtes for å gå i tog eller samles i Trondheim sentrum eller andre steder i Trøndelag, håper vi så mange som mulig vil bli med og feire nasjonaldagen sammen på adressa.no. Vi bor i Trøndelag og må ta forbehold om været, men jeg håper folk tar på seg finstasen og kommer ut i hagen, i gata, på balkongen og trappa for å vinke og juble, sier nyhetsredaktør i Adresseavisen, Erlend Hansen Juvik.

LES OGSÅ: Veteranbiltog i Trondheim på 17. mai

Programmet for nasjonaldagen

Delta med dine bilder fra feiringen fra klokken 07 om morgenen og gjennom dagen.

Klokken 11 blir det digitalt barnetog. Alle barneskolene har fått 15 minutter til rådighet hvor de skal lage en liten film fra hver skole. Dette skal sys sammen og vises på selve nasjonaldagen.

Klokken 13 skal hele Norge sammen synge nasjonalsangen sammen. Vi har fått Nidarosdommens guttekor til å hjelpe oss.

Like etter klokken 13 vil et oransje helikopter fly over Trondheim og filme folk.

Ser du helikopteret, ser helikopteret kanskje deg! Vink til helikopteret, og bli med å feire 17.mai sammen – hver for oss.

Helikopterflyturen er et samarbeid mellom 17.mai-komiteen, NRK, Adresseavisen og Nidaros.

LES OGSÅ: Slik blir korpsmusikken i Trondheim 17. mai - se full oversikt her

I tillegg vil flere reportere gi oss en rapport fra feiringen flere steder.

Send oss dine bilder

Det vil bli spilt korpsmusikk rundt om i hele Trondheim på nasjonaldagen, blant annet utenfor sykehjem og ute i bydelene.

- Dagen vil bli utradisjonell, men vi i komiteen gleder oss, og håper at Trondheims innbyggere også gjør det. Det kommer til å bli en fin feiring, selv om den ikke blir slik vi er vant til, sa leder for 17. mai-komiteen, Sissel Trønsdal, under presentasjonen av årets program.

Adresseavisens lesere oppfordres til å sende inn bilder fra sine egne feiringer, uansett hvordan den feires:

- Det er selvsagt lov å feire uten finstas også. Og alle kan sende oss bilder av hvordan de feirer 17. mai i år. Så skal vi i Adresseavisen gjøre vårt beste for å dele gleden og stemningen med flest mulig, sier nyhetsredaktør Hansen Juvik.

Bildene sendes enkelt inn via vårt 17.mai-studio på adressa.no.

LES OGSÅ: - Dette vil bli en veldig annerledes 17. mai-feiring