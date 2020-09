Sterke leser- og opplagstall for Adresseavisen

Et ganske enkelt tiltak for å dramatisk bedre kapasiteten i Haakon VIIs gate

Saken oppdateres.

- Det er ikke noen tvil om at koronapandemien har vært med på å løfte den digitale lesingen hos flere aviser i Norge, inkludert Adresseavisen. Det er veldig gledelige tall, sier Tove Nedreberg, administrerende direktør i Adresseavisen.

Totalt hadde Adresseavisen 71 910 i opplag i første halvår av 2020. Det er en økning på 772 fra andre halvår i 2019.

Tallene viser også at Adresseavisen når 252 000 lesere i gjennomsnitt hver dag. Til sammenligning ligger Bergens Tidende med 234 000 og Stavanger Aftenblad på 156 000 lesere.

- Vi ligger nå i toppen av lista for Norges største nyhetsmedier både digitalt og i papir. Der er vi nummer 10 på lista, og nummer ni på lista digitalt. Det viser at vi er blitt Norges største regionavis, sett bort ifra Aftenposten, fortsetter Nedreberg.

Satser på kvalitet

- Koronapandemien har og vist at det er stort behov for god faktabasert journalistikk. Dette kan også ha bidratt til den gode veksten, legger Kirsti Husby, sjefredaktør i Adresseavisen, til.

Det siste året har Adresseavisen styrket redaksjonen med flere ansettelser, og sjefredaktøren trekker fram dette som en annen årsak til veksten.

- Vi satser på kvalitet og troverdighet både når det gjelder hendelser og dagsordensettende nyheter. Vi har Midt-Norges viktigste debattarena og har et bredt omfang av innhold. I koronaperioden viste vi at vi kunne formidle konserter når ingen andre kunne, og vi har også sikret oss rettigheter for viktige RBK-kamper i Europacup. Dette er viktig for leserne våre, fortsetter Husby.

Økt konkurranse

I vår kom en ny avis til Trondheim, og det ble mer konkurranse om nyhetene i den største byen i regionen. Sjefredaktøren mener dette har skjerpet journalistene i Adresseavisen.

- Konkurranse er en fin ting, det er sunt og har gjort redaksjonen godt. Vi har egne satsinger og styrket laget med gode journalister, og det er bra.

Av de tre største avisene i Trøndelag, er det kun Adresseavisen som øker i opplag fra siste halvår i 2019 til første halvår i 2020. Både Trønder-Avisa og Namdalsavisa har nedgang.

- Det er verdt å merke seg at flere av Polaris-aviser har gode leser- og opplagstall, blant annet Innherred, Avisa Sør-Trøndelag, Hitra-Frøya og Trønderbladet, sier Husby videre.

Vil samarbeide

- Jeg støtter Kirsti i at konkurranse er positivt, men det er også viktig å samarbeide der vi kan. Det finnes globale giganter som ikke lager faktabasert journalistikk, og det er viktig for norsk mediebransje å finne mulighetene for samarbeid for å finansiere journalistikken i framtiden, legger Tove Nedreberg til.

De peker på blant annet sportssamarbeidet som ble annonsert i august mellom VG, Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Fevennen og Aftenbladet.

- Dette er et samarbeid både kommersielt og på innhold mellom VG, Schibsted og andre Polarisaviser. Slik får vi en samlet en sterkere posisjon, sier Nedreberg.

- Mange spennende prosjekt

- Hva kan leserne forvente av Adresseavisen framover?

- Vi er på jobb hver eneste dag for leserne våre. De kan forvente at vi satser videre på den viktige journalistikken. Vi har mange spennende prosjekter utover høsten, og ønsker å styrke oss på utvalgte områder, sier Kirsti Husby.