Sykehusene innfører nye pasientrestriksjoner

Saken oppdateres.

St. Olavs hospital ber nå pasienter som har vært i de ti aktuelle kommunene i Oslo-området de siste ti dagene, om å ikke møte til time. Isteden skal pasientene ringe den aktuelle avdelingen.

Reglene gjelder også for pasienter som har hatt besøk av personer som har oppholdt seg i disse kommunene de siste ti dagene.

De innfører også de samme reglene for besøkende til sykehuset.

Helse Nord-Trøndelag meldte i en pressemelding søndag formiddag at også de ber pasienter som har hatt en tilknytning til de berørte kommunene, om å ta kontakt før de kommer til avtalt time.

De ber om at pasientene tar kontakt, slik at timen kan utsettes inntil de kan forevise negativ koronatest.

- Har du eller noen i din husstand siste ti dagene vært i områdene der en nå ser urovekkende smitte av mutert virus, er det viktig at du tar kontakt med sykehuset og med den aktuelle avdelingen før du kommer til sykehuset. Vi må vurdere å utsette timen eller sikre at vi får gjort nødvendige forberedelser for å sikre smittevernet, sier fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding.

Helseforetaket ber også om at alle som er innkalt svarer oppriktig på spørsmål de har mottatt fra sykehuset i innkallingen.

De aktuelle kommunene er Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

